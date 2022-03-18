Бойцы ЛНР освободили захваченные украинскими националистами квартиры жителей Рубежного

Взятый под контроль бойцами Народной милиции Луганской Народной Республики город Рубежное очищают от захвативших квартиры украинских националистов. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал оборонного ведомства республики.

То, что боевики националистических батальонов лишали людей жилья, подтвердили местные жители.

«Взломали квартиру и зашли. Сказали: „Все, иди и вали отсюда“», — поделился один из мужчин, который при поддержке военных смог попасть к себе домой.

В ходе обхода города бойцы Народной милиции встречают своих знакомых, которых не видели восемь лет. Освободителей встречают со слезами на глазах и благодарят их. Между тем украинская армия продолжает обстрел Рубежного. В результате удара ранение получил местный житель. Бойцы Народной милиции начали эвакуацию жителей из опасных районов.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Рубежном остались разрозненные группы украинских националистов. Они продолжают группироваться на юге города. Подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку.