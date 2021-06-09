В Афганистане боевики убили 10 сотрудников британо-американской некоммерческой организации HALO Trust. Ранения получили еще 14 человек.

О нападении боевиком сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на источник.

Боевики напали на сотрудников HALO Trust в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана в районе Баглане Маркязи. Также ранения получили 14 сотрудников организации.

По информации официальных лиц, нападение организовали боевики радикального движения запрещенного в России группировкой «Талибан». Ранее они взорвали мечеть в Кабуле, где погибли четыре человека, и школу, где жертвами взрыва стали 85 человек.

В конце апреля военное командование США приступило к выводу американских войск из Афганистана. США рассматривают план передислокации своих военных из Афганистана в станы Средней Азии. Ряд чиновников Белого дома полагает, что лучшим вариантом для этого стали бы Узбекистан и Таджикистан.