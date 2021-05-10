США рассматривают план передислокации своих военных из Афганистана в станы Средней Азии. Ряд чиновников Белого дома полагает, что лучшим вариантом для этого стали бы Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Штатам нужны базы, чтобы разместить военных, бомбардировщики, артиллерию и беспилотники для продержки афганских властей и сдерживания боевиков запрещенного в России движения «Талибан»*. В качестве возможных мест будущей дислокации рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.

Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена и военных полагает, что лучшим решением стало бы размещение войск в Узбекистане и Таджикистане. При этом они отмечают, что выполнить этот план будет сложно из-за «большого военного присутствия» России в регионе, а также растущего влияния Китая.

Штаты начали выводить войска из Афганистана с 1 мая. Почти 2,5 тысячи военнослужащих планируют вывести до 11 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призвал США готовиться к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских военных. В ответ исламисты заявили, что США и их союзников по НАТО ждут проблемы, если не смогут быстро отступить в сентябре.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.