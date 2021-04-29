США начали выводить войска из Афганистана

Военное командование США в четверг, 29 апреля, приступило к выводу американских войск из Афганистана.

«Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху», — изначально сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Позже начало вывода сил подтвердили в администрации США. «Сейчас проводится вывод войск», — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В общей сложности сейчас на территории Афганистана остается порядка 2,5 тысячи американских солдат, и еще несколько сотен военнослужащих, которые выполняют спецоперации. По указу президента США Джо Байдена они покинут страну.

Ответственный сотрудник аппарата штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщил «Интерфаксу» о начале вывода войск стран Североатлантического альянса из Афганистана.

«В середине апреля союзники по НАТО решили начать вывод сил миссии „Решительная поддержка“ к 1 мая, и этот вывод начался», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс.

Планируется, что американские военные полностью покинут Афганистан к 11 сентября. Заявление об этом президент США Джо Байден сделал в середине апреля. Он также отметил, что Афганистану высшее руководство уделяло слишком много времени, однако важнейшие события происходят в Западно-Тихоокеанском регионе. США пришлось сделать выбор, на каком направлении сосредоточить свои усилия.