СМИ: количество жертв взрыва около школы в Кабуле увеличилось до 85

Число погибших в результате серии взрывов около школы в столице Афганистана увеличилось до 85 человек. Более 150 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил сайт Ariana News со ссылкой на представителя офиса второго вице-президента страны Сарвара Датиша.

Собеседник издания отметил, что около государственной школы для девочек произошло три последовательных взрыва.

Первым сдетонировал припаркованный автомобиль. Когда преподаватели, ученики и просто прохожие спасались с места взрыва бегством, взорвались еще две самодельные бомбы.

Большинство погибших — это школьницы.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за организацию теракта. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что за взрывами стоит движение «Талибан»*, которому на руку ухудшение кризисной ситуации в стране.

В организации все обвинения в причастности к теракту опровергли. Представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что группа не имеет отношения к взрывам и осуждает организаторов.



*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.