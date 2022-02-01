Bloomberg назвал дату согласования новых санкций США против России

Сенат США может утвердить комплекс санкций против России уже на этой неделе. Об этом написало агентство Bloomberg, которому удалось поговорить с сенаторами.

«Надеемся, что завершим работу над несколькими деталями, по которым мы должны договориться, и сможем двигаться вперед», — сказал глава международного комитета сената США Боб Менендес.

Сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута, заявил, что решение должны принять уже на днях. Сейчас партии находятся в процессе переговоров насчет того, нужно ли вводить санкции до самого «вторжения на Украину». Он полагает, что президент России Владимир Путин уже пересек ту черту, после которой могут наступить последствия.

Республиканец Джим Риш сказал, что вскоре решение будет принято, уточнив, что настроен оптимистично, потому что процесс идет.

Его коллега Бенджамин Кардин отметил, что с такими серьезными санкциями, как, например, отключение России от платежной системы SWIFT, пока стоит подождать. Он подчеркнул, что их тоже применят в случае пресловутого «вторжения на Украину».