Украина совместно с западными партнерами подготавливает постановочные видеоматериалы о якобы военном вторжении со стороны Российской Федерации и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил руководитель управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, его слова привела пресс-служба ведомства.

Лещенко заявил, что соответствующие данные сумела добыть разведка республики. Кодовое название информационной кампании против России, а также ЛНР и ДНР — Crushing Sword. Ее целью является введение мировой общественности в заблуждение относительно реальных действий в сторону Украины.

По словам начальника управления Народной милиции, на первом этапе опубликуют ролики о якобы начале военного вторжения со стороны России, а также ЛНР и ДНР на Украину.

На следующих этапах украинские силовики предоставят «видеодоказательства» успехов войск в отражении «российской угрозы» и движения на Донбасс.

Лещенко призвал всех граждан ЛНР не терять спокойствия и не поддаваться на провокации со стороны Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США искусственно нагнетают на Украине антироссийскую риторику.