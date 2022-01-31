Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил ТАСС, что накручиваемая США истерика о возможном военном вторжении на Украину является причиной истерики в соседней стране.

Песков сказал, что США и их союзникам необходимо отказаться от тактики и подойти к переговорам с Россией с конструктивной стороны.

По его словам, Кремль не вправе давать СМИ указания, как освещать ситуацию с Украиной. Песков рекомендовал гражданам читать как можно меньше провокационной информации.

«Москва призывает Вашингтон и его союзников на Европейском континенте отказаться от линии по нагнетанию напряженности вокруг Украины», — сказал Песков.

Ранее бывший генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил, что российская сторона и западные страны на самом деле не желают втягиваться в военный конфликт из-за Украины, несмотря на демонстрацию силы и резкие заявления.