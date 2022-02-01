Пушков назвал главный смысл антироссийских санкционных угроз

Западные страны угрожают России санкциями, чтобы отвлечь внимание от поставок вооружения на Украину. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс пояснил, почему ведомство не приводит конкретику относительно антироссийских санкций. По его словам, сохранение тайны не позволит России смягчить эффект от готовящихся ограничений.

Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США подготовили санкции против представителей российской элиты и их семей.

Страны Запада в течение последних месяцев неоднократно говорили о подготовке Россией военного вторжения на Украину. В связи с этим власти этих стран грозятся объявить жесткие санкции. В России же опровергают все заявления о вооруженном конфликте и называют ограничительные меры контрпродуктивными.