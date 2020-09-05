Требования отказаться от строительства «Северного потока — 2» начали звучать после ситуации с Алексеем Навальным. По информации издания, коалиция Меркель вряд ли поддержит эти призывы. Исходя из сопротивления в правящем блоке, можно сделать вывод о поддержке строительства немецкой промышленностью. Кроме того, это указывает на глубокие связи между Германией и Россией, особенно у социал-демократов, отмечает Bloomberg.

Ранее Восточный комитет немецкой экономики подчеркнул, что Меркель лично призывала рассматривать отдельно «Северный поток — 2» и ситуацию с Навальным. Источники агентства в бундестаге заявили, что враждебность США к проекту станет еще одним фактором, почему Германия не захочет прерывать строительство. Более того, Берлину придется выплатить компенсации участникам проекта в случае отказа.

В конце августа Алексею Навальному стало плохо в самолете. Его отправили в Омскую больницу, но спустя два дня перевезли в Берлин. Позже власти Германии заявили, что в его организме нашли следы яда из группы «Новичок». На фоне этого от страны потребовали свернуть «Северный поток — 2».