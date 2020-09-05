США активно пытаются не допустить окончания строительства «Северного потока — 2», вокруг которого объединились Россия и Германия. При этом американские сенаторы даже пригрозили немецкой стороне «финансовым уничтожением». Как Вашингтону мешает строительству газопровода и почему Берлин не хочет от него отказываться?

Методы давления США

В конце прошлого года сенат Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп и документ вступил в силу.

Он ввел санкции против 350 компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Вашингтон потребовал от подрядчиков немедленно прекратить работу над газопроводом. 21 числа санкции начали действовать. После этого швейцарской Allseas, специализирующейся на укладке под водой труб и кабелей, пришлось отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. Тогда в бундестаге США назвали «голодным львом» политики. Теперь ограничения могут коснуться в том числе страховых компаний, работающих с участниками строительства «Северного потока — 2».

А в начале августа этого года стало известно, что американская сторона пригрозила санкциями немецкому порту Мукран. Трое сенаторов — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо оператору порта компании Fährhafen Sassnitz GmbH. В тексте — угроза «финансового уничтожения» из-за поддержки «Северного потока — 2».

Источник фото: cruz.senate.gov

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта „Северный поток — 2“, вы разрушите финансовое будущее своей компании», — говорится в сообщении.

Порт Мукран находится на острове Рюген. Это важный логистический пункт при строительстве газопровода.Там хранят трубы для веток «Северного потока — 2».

Реакция Германии

Количество сторонников завершения строительства газопровода среди политиков Германии значительно выросло после американских санкций и угроз. Так, член комитета по иностранным делам парламента Германии Родерих Кизеветтер заявил, что раньше считал себя противником «Северного потока — 2». Однако угрозы Вашингтона вызвали у него больше вопросов.

«Я не понимаю, как „Северный поток — 2“ может нести угрозу национальной безопасности США», — добавил он, отметив, что обещанные американцами санкции несовместимы с международным правом.

Депутат подчеркнул, что строительство газопровода завершено на 94%. Россия планирует запустить его к концу года. И Германия уже готовит большое количество терминалов для хранения сырья.

Возмущен действиями США и бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт. Он назвал угрозы американцев «верхом наглости». По словам политика, «первая наглость» — санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. «Вторая наглость» — угрозы американских сенаторов. Крахт призвал власти Германии показать миру, что эту страну нельзя запугать.

Ранее же Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия рассматривает возможность обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку — 2». Эрнст назвал недопустимой ситуацию, в которой одна страна, к примеру США, диктует другой суверенной стране, как обеспечивать себя энергией. Это «противоречит любым разумным отношениям», считает политик.

Более того, он призвал Кабмин ввести пошлины на поставки американского газа в ответ на письмо американцев. По мнению депутата, послание сенаторов «невозможно превзойти по дерзости».

«Нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ», — заявил Эрнст.

Неправомерными действия Штатов считает и канцлер Германии Ангела Меркель, передает телерадиокомпания MDR. Она заявила, что строительство газопровода завершат, несмотря на угрозы американцев.

«Германия реагирует довольно сдержанно, потому что зависимость немецкой экономики от США катастрофическая. Здесь нужно обойтись без резких движений. Это очень серьезная задача, которая стоит перед нашей канцлер. Сохраняя свой суверенитет и защищая интересы своих мероприятий, не нарваться на еще большие проблемы и санкции, которые нам могут выставить США. Вот здесь этот шпагат дипломатический ей придется каким-то образом осуществить», — заявил в разговоре с «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Зачем газопровод Германии?

Газопровод призван обеспечить экономическую безопасность Германии и всей Европы, отметил собеседник. «Теперь стало ясно, что вопрос „Северного потока — 2“ — это не просто газовая безопасность, это вопрос суверенитета нашей страны и ЕС. Если мы не в состоянии даже все вместе защитить интересы наших государств, встает вопрос: „Зачем мы объединялись?“ Причем защищаемся мы от наших якобы друзей, которым, если честно, все равно на нашу экономику», — заявил Гердт.

По его словам, экономически этот проект выгоден для всех, а экологически — превосходит другие. Германия выходит из атомной энергетики в угоду «Зеленым». Документально это оформлено. Тем временем промышленность и население нуждаются в энергетике.

Без «Северного потока — 2», без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Почему США против «Северного потока — 2»?

По словам Гердта, альтернатива «Северному потоку — 2» для Германии — покупка сжиженного газа США. Вот это, по версии депутата, и может быть основной причиной «всей этой возни вокруг газопровода».

При этом сжиженный газ не лучший вариант в контексте заботы об окружающей среде. Более того, он дороже. Но на «Северном потоке —2» сошлась борьба за рынки сбыта, а основная цель затеянной США дискуссии — ослабить Россию, считает Гердт.

С этим согласен и политолог, заместитель заведущего кафедры государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов. При этом, по его версии, Штаты развивают несколько компаний по дискредитации России, чтобы усилить давление на Германию.

«Это и история с Белоруссию о том, что Россия ее уже чуть ли не аннексировала. Поэтому якобы нужно сдерживать Москву. К этому же относится и история с Навальным», — считает собеседник.

Все это призвано создать определенное общественное мнение в ЕС о местных политиках, которые участвуют в совместных проектах с Россией. Москва оказывается в очень уязвимой ситуации, так как по экономическим интересам Россия с Германией в данном случае оказались «в одной лодке».

«Думаю, что американцы здесь дозируют давление для того, чтобы не получить в лице Германии врага окончательного. Все-таки окончательно ссориться с Германией, а значит с Евросоюзом, США сейчас вряд ли готовы. История с „Северным Потоком — 2“ это же не только про Германию. По большому счету, это касается всех стран Центральной Европы», — заключил собеседник «360».