Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

США будут внимательно изучать ситуацию вокруг Алексея Навального. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Думаю, мы должны рассмотреть это очень серьезно, если это так. И думаю, мы это сделаем», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о ситуации с Алексеем Навальным. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом Трамп отметил, что у него пока нет доказательств того, что Россия может иметь отношение к якобы имевшему место «отравлению» Навального.

Американский президент также прокомментировал и сделанные ранее выводы ФРГ. По словам Трампа, у него нет поводов сомневаться в них, однако он заметил, что Вашингтон пока не видел соответствующих документов.

Алексею Навальному стало плохо во время полета 20 августа, и он впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске. Спустя два дня его госпитализировали в немецкую клинику «Шарите».

Местная лаборатория нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок», заявили власти Германии. Такому заявлению сильно удивился сам разработчик яда, ведь у вещества совершенно другие симптомы.