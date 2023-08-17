Мир 17 августа 2023, 12:22 Блинкен провел телефонный разговор с осужденным за шпионаж Уиланом Посольство США подтвердило разговор Блинкена и осужденного за шпионаж Уилана РИА «Новости»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с отбывающим наказание в России за шпионаж соотечественником Полом Уиланом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе американского посольства.

«Да, мы можем подтвердить эту информацию», — заявили в дипломатическом представительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее о разговоре между Блинкеном и Уиланом сообщил телеканал CNN. По его информации, госсекретарь заверил преступника, что Соединенные Штаты делают все возможное для его скорейшего освобождения.

По предварительной информации, Уилан может связываться с представителями США прямо из мест лишения свободы.

Бывшего морпеха американской армии Уилана осудили на 16 лет тюремного заключения в июне 2022 года за шпионаж. Его задержали в декабре 2018 года в Москве после получения флеш-карты с данными сотрудников спецслужб.

В Белом доме не исключали вероятности обмена американцев на россиян, осужденных за рубежом.