Мир 17 августа 2023, 02:28 Блинкен поговорил по телефону с отбывающим наказание в России Полом Уиланом CNN: Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с американцем Полом Уиланом, осужденным в России за шпионаж. Об этом сообщил телеканал CNN.

Блинкен сообщил Уилану, что Вашингтон делает все возможное, чтобы вернуть его в США, и призвал американца сохранять веру.

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Источник CNN не уточнил, каким образом была установлена связь между Вашингтоном и российской тюрьмой. Но, по данным телеканала, Уилан может звонить в США из мест лишения свободы.

В июне 2020 года Московский городской суд приговорил бывшего морского пехотинца Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Его задержали 28 декабря 2018 года в Москве при получении флеш-карты со списком сотрудников спецслужб.

В мае 2023 года представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что власти США допускают вариант обмена американских граждан на россиян.