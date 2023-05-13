Мир 13 мая 2023, 09:18 Возможность обмена американцев на осужденных за границей россиян допустили в Белом доме Белый дом не исключил возможность обмена американцев на осужденных за границей россиян РИА «Новости»

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Власти США не исключили вариант обмена американских граждан на россиян, осужденных за рубежом. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, его слова привел телеканал CNN.

«Есть много различных сценариев, которые мы стараемся изучить. В частности, сейчас идет работа по освобождению Пола Уилана и Эвана Гершковича. Мы выдвинули свое предложение России, призываем принять его», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Кирби подчеркнул, что переговоры с российской стороной в этом вопросе носят непубличный характер.

Также представитель Белого дома отметил, что не видит никаких изменений в вопросе о вероятном ослаблении санкций против России ради осуществления обмена осужденными.

Замминистра МИД Сергей Рябков сообщил, Россия обсудит обмен журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича только после вынесения ему приговора суда.