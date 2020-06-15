Американца Пола Уилана отправили в колонию за шпионаж

Американца Пола Уилана признали виновным в шпионаже и отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Такое решение принял Московский городской суд.

Обвинение требовало для Уилана наказания в виде 18 лет лишения свободы. Подсудимый свою вину так и не признал, он и его адвокат рассчитывали на оправдательный приговор.

После оглашения вердикта защита Уилана объявила, что будет обжаловать приговор.

Во время заседания Уилан показывал присутствующим лист с тезисами, где было написано «Я по-прежнему невиновен», «Никакого шпионажа», «В России нет правосудия», а также «Премьер-министр и президент США, пожалуйста, прекратите этот нонсенс». Как сообщило РИА «Новости», некоторые из этих тезисов он выкрикнул перед началом заседания.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По данным СМИ, его застали в гостинице «Метрополь» при получении флеш-карты со списком сотрудников спецслужб. По обвинению в шпионаже ему грозило до 20 лет тюрьмы.

Американец свою вину не признает. По словам его брата, Уилан приехал в Москву на свадьбу к другу. В суде он объявил, что флешку получил от старого приятеля и думал, что там были фотографии их отдыха в Сергиевом Посаде в 2018 году. Ознакомиться с содержимым флеш-карты Уилан не успел, потому что был задержан.

Мосгорсуд рассматривал дело Пола Уилана с конца марта. Заседания проходили в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы были помечены грифом «совершенно секретно».

До задержания Пол Уилан был директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая производит детали для автомобилей. После обвинений в шпионаже его сократили.