Мир 12 января 2024, 10:57 Блинкен не уговорил арабские страны присоединиться к коалиции против хуситов Semafor: арабские страны не поддержали США в военных операциях против хуситов Liu Jie/XinHua/globallookpress

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Между администраций президента США Джо Байдена и ключевыми арабскими государствами начались разногласия о том, что делать в Йемене. Как сообщило издание Semafor, американский госсекретарь Энтони Блинкен не смог убедить Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию присоединиться к международной коалиции по нейтрализации атак повстанцев-хуситов.

«Арабские официальные лица заявили, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не заинтересованы в какой-либо серьезной поддержке возобновления военных операций против хуситов. Другие ключевые арабские государства, такие как Катар и Египет, также не хотят присоединяться», — написало издание.

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Официальные лица США и Ближнего Востока рассказали Semafor, что, по их мнению, удары США и их союзников по хуситам неизбежны — на карту поставлено многое. Но неспособность администрации Байдена до сих пор создать арабскую коалицию для поддержки этого дела станет серьезной проблемой.

Но лидеры хуситов по-прежнему непокорны. Организация публично заявила, что их нападения направлены на подрыв способности Израиля вести международную торговлю и пополнять свои вооруженные силы. Но в США уверены, Йемен стал угрозой, а атаки хуситов подрывают мировую торговлю.

Ранее Военно-воздушные силы США ударили по более чем 60 объектам хуситов в Йемене. Военные поразили командные пункты и центры управления, склады с боеприпасами. Атаку по хуситам контролировал министр обороны Ллойд Остин из больницы. Хуситы пообещали, что США и Британия заплатят высокую цену за массированный удар.

Хуситы — шиитская политическая и военная организация, контролирующая северный Йемен. На протяжении нескольких недель боевики запускают беспилотники и ракеты по коммерческим судам, в том числе Великобритании и Соединенных Штатов, в Красном море.