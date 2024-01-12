Мир 12 января 2024, 09:00 ВВС США ударили по более 60 целям в Йемене ВВС США сообщили об ударах по более 60 целям йеменских хуситов Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

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Военно-воздушные силы США ударили по более чем 60 объектам хуситов. Об этом заявил командующий американскими ВВС в Центральном командовании Алекс Гринкевич. Его заявление появилось на сайте военно-воздушных сил страны.

«По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов», — подчеркнул он.

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Для поражения целей американские ВВС использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Под удар, как уточнил он, попали командные пункты и центры управления, склады с боеприпасами, производственные мощности и радары системы противовоздушной обороны хуситов.

Американцы устроили митинг у Белого дома в знак протеста против ударов США по Йемену. Они призвали власти Соединенных Штатов прекратить атаки по территории Йемена, а также завершить конфликт между Израилем и ХАМАС.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что ситуация с хуситами в Йемене может втянуть страну в полномасштабную войну.