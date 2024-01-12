Мир 12 января 2024, 09:23 Остин контролировал удары по хуситам из больницы CNN: шеф Пентагона отдавал приказы об ударах по Йемену из госпиталя Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы США и Великобритании ударили по многочисленным объектам хуситов в районах Йемена. В это время министр обороны Ллойд Остин оставался в больнице из-за осложнений после операции, связанной с лечением рака простаты, сообщил CNN.

«Остин отдавал приказы и контролировал удары в режиме реального времени из больницы „с полным набором защищенных средств связи“», — передал канал.

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Нанести удар «в ответ на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» поручил американский президент Джо Байден. Он подчеркнул, что защищает народ и свободный поток международной торговли.

«Хотя США нанесли удары по иранским марионеткам в Ираке и Сирии с момента начала войны в секторе Газа, это первый известный удар по хуситам в Йемене», — обратили внимание журналисты CNN.

Ранее протестующие устроили у Белого дома митинг против атаки по хуситам. Активисты потребовали руководство США прекратить обстрел территории Йемена и остановить конфликты в Газе между Израилем и ХАМАС. Один американский офицер также набросился на Байдена из-за атак по Йемену. Он заявил, что таким образом США могут быть втянутыми в полномасштабную войну. Хуситы пообещали, что США и Британия заплатят высокую цену за массированную атаку.

Хуситы — поддерживаемая Ираном шиитская политическая и военная организация, контролирующая северный Йемен. Уже несколько недель боевики запускают беспилотники и ракеты по коммерческим судам в Красном море. СБ ООН принял резолюцию США с осуждением хуситов за атаки на суда.