Мир 12 января 2024, 04:51 Хуситы заявили, что США и Британия заплатят высокую цену за массированную атаку Хуситы в Йемене предупредили США и Британию о высокой цене за масштабную атаку Freepik

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Правящая на севере в Йемене группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила Великобритании и США «высокой ценой» в ответ на масштабные удары. Об этом заявил замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи, его слова передало РИА «Новости».

«Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — заявил он.

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Дипломат отметил, что его государство подверглось агрессивной ракетной атаке со стороны подлодок, кораблей и военных самолетов Британии и Америки.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что армия США нанесла удары по позициям йеменских хуситов. Штаты поразили как минимум 10 их объектов. Целью атаки стало снижение военного потенциала группировки, которая до сих пор не освободила суда в Красном море.

Как отметил американский президент Джо Байден,четыре страны поддержали удар США по позициям хуситов. Это Канада, Нидерланды, Австралия и Бахрейн. По словам главы государства, Штаты готовы на дальнейшие действия, если хуситы не остановят кампанию по захвату судов.