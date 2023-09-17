Мир 17 сентября 2023, 08:26 Блинкен и Гутерриш обсудили зерновую сделку Госсекретарь США Блинкен и генсек ООН Гутерриш обсудили зерновое соглашение РИА «Новости»

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Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Среди прочих вопросов политики обсудили зерновую сделку, которую Россия приостановила 18 июля. Релиз Госдепартамента США процитировало РИА «Новости».

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу, конфликт России и Украины и ситуацию с безопасностью на Гаити», — указали в Госдепе.

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Россия приняла решение приостановить зерновое соглашение 18 июля из-за невыполнения озвученных страной условий. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад продолжил блокировать доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки.

При этом глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев также указывал, что возвращение государства в зерновую сделку может произойти только после выполнения всех условий.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что главным противником восстановления черноморской инициативы стала Украина.