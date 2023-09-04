04 сентября 2023, 17:33
Патрушев объяснил, в каком случае Россия вернется в зерновую сделку
Патрушев: Россия вернется в зерновую сделку только при выполнении всех условий
Возвращение России в зерновую сделку возможно только при выполнении всех условий государства. Такое заявление сделал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщил Telegram-канал Shot.
Участники сделки должны выполнить договоренности, которые формулировались изначально, подчеркнул министр.
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«Пускай выполняют условия, которые мы изначально формулировали. После этого можно будет возвращаться», — заявил Патрушев.
Он добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в расширенном составе обсудили зерновую сделку тезисно. Более подробно лидеры разобрали этот вопрос с глазу на глаз.
Российско-турецкие переговоры с участием глав государств в Сочи в широком формате подошли к концу, после чего общение Путина и Эрдогана продолжилось в формате рабочего обеда. Зерновая сделка и возможности ее возобновления стали одной из главных тем встречи.
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
зерновая сделка
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