Власть 04 сентября 2023, 16:51 Запад обманул Россию с целями зерновой сделки — Путин Путин: Запад обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки РИА «Новости»

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Заявления Запада о гуманитарных целях зерновой сделки были обманом. На это указал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Путина, РФ вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку Запад не выполнял договоренности и продолжал блокировать доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки. Пока Россия обеспечивала безопасный проход кораблей в рамках соглашения, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак, отметил глава государства.

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«Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, — это я хотел бы подчеркнуть особо, — что бы на этот счет ни говорили», — обратил внимание президент России.

Цены на зерновые культуры продолжают снижаться, а физического недостатка в продовольствии нет, сообщил Путин. Наблюдаются проблемы со справедливым распределением, но это никак не связано с зерновой сделкой, указал глава государства.

«Запад, мягко говоря, нас обманывал насчет гуманитарных целей черноморской инициативы по оказанию содействия развивающимся странам», — подчеркнул российский лидер.

Президент РФ сообщил, что из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% получили обеспеченные страны, прежде всего государства ЕС. На долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, а это менее миллиона тонн, отметил Путин.