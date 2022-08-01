Белый дом заявил о праве Пелоси посетить Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не подтверждала планы посетить Тайвань, но имеет полное право на поездку. В Белом доме напомнили, что оно такое же, как и у других американских законодателей.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об этом на очередном брифинге.

«Спикер имеет право посетить Тайвань», — подчеркнул он.

США, добавил Кирби, допускают военные провокации со стороны Китая в связи с вероятным визитом Пелоси. Представитель Белого дома заметил, что у действий китайских властей могут быть «непреднамеренные последствия», однако запугать Соединенные Штаты не получится.

«Мы не проглотим наживку, нас не запугают», — сказал Кирби.

По данным СМИ, спикер палаты представителей прибудет на Тайвань 2 августа. В Китае предупредили, что армия страны готова ответить на ее визит и «похоронить любого вторгшегося врага». Приезд Пелоси станет эскалацией напряженности между США и Китаем, чего и добивается американское руководство.