Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань 2 августа, власти острова получили уведомление о приеме. Об этом написала kp.ru со ссылкой на государственные СМИ Тайваня.

Сообщается, что власти острова получили официальное сообщение о прилете Пелоси в Тайбэй вечером 2 августа. Она сядет в аэропорту Суншань в Тайбэе около 17.30 по московскому времениэ

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на представителя правительства острова писал, что Пелоси запланировала провести на Тайване как минимум одну ночь. Военные США разработали план по обеспечению безопасности политика в регионе, отслеживанию действий войск Китая.

Помимо этого, издание Nikkei Asia сообщало, что авианосцы и самолеты США переместились ближе к Тайваню для возможного создания буферной зоны около острова.

Министерство обороны Тайваня уведомило, что в зону опознавания сил ПВО острова вошли четыре китайских истребителя, после чего повернули обратно.

Пелоси 1 августа прибыла в Сингапур. Также она посетит Японию, Южную Корею и Малайзию. В ее делегацию входят Энди Ким, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти, Грегори Микс и Марк Такано, писала газета «Известия».