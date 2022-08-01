США ищут повод, чтобы вести санкционную войну против Китая

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это эскалация напряженности между США и Китаем, которой добивается американское руководство. Но военное столкновение между странами вряд ли произойдет, ведь в таком случае экономика США останется без ресурсов. Своим прогнозом с «360» поделился председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

Далее — прямая речь.

Ситуацию вокруг Тайваня надо решать на уровне Совбеза ООН при посредничестве других стран. Китай — очень сильный и адекватный игрок на международной арене, который понимает всю проблематику.

Прошлый кризис по Гонконгу разрешили, местные жители имеют право формировать свое руководство с помощью голосования.

В отношении Тайваня любая попытка эскалировать конфликт и дальше давить на власти Китая может приравниваться к провокационной международной игре, которая ни к чему не приведет

Потому что говорить с позиции силы, с позиции агрессии, с позиции давления бессмысленно и бесполезно. Но так делают американцы.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Астапкович

Этот визит Нэнси Пелоси связан с эскалацией конфликта. США всегда действуют по одному принципу: разделяй и властвуй. Они берут часть единого целого и разделяют его. На одной из частей усиливают свое влияние для эскалации военного конфликта. Так было в ХХ веке на Корейском полуострове, так было в отношении России и Украины и так происходит в отношении Тайваня.

Ответ Китая

Китай будет вынужден отвечать на провокации вокруг острова с позиции дипломатии и с позиции ответных мер. Он может даже усилить свои военно-морские группировки. Но ни к чему хорошему это не приведет.

США ищут любой прецедент для того, чтобы дальше усиливать и вести санкционную войну против Китая. Это позволит под вывеской «китайская агрессия против Тайваня» вводить дальнейшие санкции и усиливать свою группировку для сдерживания самого Китая. Такую тактику мы прекрасно мы видели в других странах

Действия по урегулированию спора, наоборот, приводят к большей консолидации, чем путь давления на Китай. Данный вопрос надо решать всем миром, прежде всего на площадке ООН. Но ни в коем случае не поставлять оружие и не усиливать военную группировку — это лишь вызовет рост напряженности и ни к чему не приведет.

Перспектива столкновения

Мне кажется, что вероятность столкновения Китая и США из-за Тайваня равна где-то 50%. Но эту схватку США не выиграют. Во-первых, они истратили все ресурсы на провокации на украинском направлении. А если сейчас еще и рискнут сдержать влияние Китая, то их экономика может не выдержать.

Им не хватит ресурсов одновременно бороться с двумя сильными ядерными державами. А ведь внутри самих США энергетический кризис. Никакой здравомыслящий американец не будет рад тому, что его налоги будут повышаться из-за того, что помимо спонсирования киевского режима им еще надо платить деньги за сдерживание влияния Китая

В любом случае Китай ведет себя дипломатично и осторожно. Он рассматривает характер специальной военной операции России на Украине. Китай смотрит на наш опыт и изучает, как вернуть свое влияние на Тайвань. И они правы. Тайвань — это искусственная симуляция. Так получилось, что на одной карте возникло два Китая со столицами в Пекине и Тайбэе.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Кряжев

России стоит реагировать на действия США, потому что Россия — стратегический партнер Китая. Но наша страна заинтересована в мирном урегулировании проблематики и, безусловно, осуждает американское влияние и вмешательство в суверенные дела. У Китая и Тайваня есть предпосылки к воссоединению. Но американцы крайне мешают переговорам.

США попытаются спровоцировать Китай на военные действия, чтобы обвинить его и ужесточить санкции. А потом собирать коалицию на Востоке. Поэтому Китай и Россия должны быть союзниками. У нас единая проблема — доминирование США.