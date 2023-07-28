Важное 28 июля 2023, 17:26 Атаку на Таганрог совершила Украина — Минобороны Минобороны России: удар по жилой инфраструктуре Таганрога нанесла Украина Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

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Удар по центру Таганрога нанесла Украина, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там уточнили, что для атаки использовали ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога Ростовской области», — заявили в министерстве обороны.

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По данным ведомства, российские системы ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету. Ее обломки упали на территорию Таганрога. В результате совершенной Украиной атаки повреждения получили несколько здания, а также пострадали местные жители, отметили в Минобороны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что обломки упали у кафе «Чехов сад», что на Лермонтовском переулке. Глава региона подчеркнул, что погибших нет, но за помощью к медикам обратились 15 человек. По его словам, у всех — легкие осколочные ранения, они получили их из-за разбившихся стекол. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.