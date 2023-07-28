Происшествия 28 июля 2023, 18:37 Минздрав уточнил число пострадавших в Таганроге Минздрав России сообщил о 14 пострадавших в результате падения осколков ракеты в Таганроге Pixabay

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В результате падения осколков сбитой над Таганрогом украинской ракеты пострадали 14 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Там отметили, что медики продолжают работать на месте происшествия.

«По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона», — рассказали в министерстве.

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Еще семерым помощь оказали амбулаторно, госпитализация им не потребовалась. Специалисты оказывают необходимую помощь, процесс координируют представители федерального центра медицины катастроф Минздрава.

На месте происшествия работают и спасатели. В пресс-службе областного МЧС сообщили об отсутствии возгорания.

Взрыв раздался днем 28 июля, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, это случилось возле кафе "Чехов сад" на Лермонтовском переулке. Минобороны России уточнило, что системы ПВО сбили украинскую ракету, выпущенную из переоборудованных установок С-200. Позже Украина совершила еще одну попытку атаки - очередной снаряд уничтожили в районе Азова.