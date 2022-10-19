Мир 19 октября 2022, 23:41 Байден не будет избегать Путина на саммите G20 — Белый дом Секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден не пытается избежать встречи с Путиным на G20 РИА «Новости»

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Белый дом опроверг слухи о том, что Джо Байден не желает даже случайно встречаться с президентом Владимиром Путиным на G20. Официальный представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что появившаяся в СМИ информация некорректна. Об этом написало РИА «Новости».

«Эта информация не соответствует действительности, это неправда», — сказала Жан-Пьер.

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О том, что Вашингтон старается не допустить встречи Путина и Байдена на саммите в Индонезии, написало американское издание Politico. В статье журналисты заявили, что американские чиновники сделают все, чтобы главы России и США не пересеклись даже в коридорах или на групповой фотографии.

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Ранее оба лидера заявляли, что не планируют встречу и переговоры друг с другом. Кроме того, российский президент неоднократно подчеркивал, что до сих пор не решил, будет ли лично присутствовать на индонезийском саммите. При этом представители России в любом случае примут участие в форуме. Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15 и 16 ноября.