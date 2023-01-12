12 января 2023, 19:17
Белорусские танкисты провели проверку боевой готовности
Минобороны Белоруссии сообщило об успешном проведении учений среди танкистов
На военных полигонах Белоруссии продолжаются учения и боевое слаживание. Бойцы одного из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнили поставленные задачи, сообщило Минобороны республики.
Учения проходили на 227-м общевойсковом полигоне Белоруссии. Военнослужащие совершили туда марш.
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«Как отметил командир отдельного танкового батальона, все экипажи успешно выполнили задачи по предназначению», — рассказали в пресс-службе оборонного ведомства республики.
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Днем 11 января в Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности военнослужащих в 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Проведение учений инициировал министр обороны страны Андрей Равков. На следующий день в республику прибыла российская делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками России Олегом Салюковым. Военачальники двух стран проверили подразделения региональной группировки войск.
Ранее Олега Салюкова назначили одним из заместителей командующего российскими силами в зоне СВО. Им стал глава Генштаба России Валерий Герасимов.
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