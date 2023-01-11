Мир 11 января 2023, 19:47 Внезапная проверка боеготовности началась в 72-м гвардейском учебном центре Белоруссии Минобороны Белоруссии: членов 72-го ОУЦ проверяют на боеготовность РИА «Новости»

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В 72-м гвардейском объединенном учебном центре (ОУЦ) Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности. Об этом сообщили представители Минобороны страны. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

Проверку инициировал министр обороны республики Андрей Равков.

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«В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка», — уточнили представители ведомства.

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Они отметили, что мероприятие направлено на решение вопросов боевой готовности членов организации.

Сам центр подготовки расположен в Борисове — городе к северо-востоку от Минска. ОУЦ состоит из нескольких воинских частей. Также в центре соединены учебные подразделения вооруженных сил Белоруссии. ОУЦ предназначен для подготовки прапорщиков, младших командиров и специалистов, идеологического актива подразделений, а также военнообученного резерва для воинских частей республики.