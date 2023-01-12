Армия 12 января 2023, 16:16 Комиссия Минобороны России приехала в Белоруссию Минобороны Белоруссии: главком Сухопутных войск России Салюков прибыл в республику Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Читать 360tv в

Комиссия Минобороны РФ во главе с главкомом Сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым посетила Белоруссию. Об этом сообщило Минобороны республики в своем Telegram.

«В Республику Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны Российской Федерации во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым», — сказано в сообщении пресс-службы белорусского военного ведомства.

Реклама

Комиссия проверила воинские части и подразделения российских бойцов из региональной группировки войск, которые находятся на полигонах ВС Белоруссии. Также Салюков и другие представители Минобороны России оценили занятия по боевому слаживанию. В частности, комиссия выясняла, насколько военнослужащие готовы выполнять задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Реклама

Накануне стало известно о назначении главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим российскими войсками в зоне спецоперации. Одним из его заместителей стал Олег Салюков.