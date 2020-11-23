Белорусские раскольники предали Лукашенко анафеме

В своем заявлении руководитель религиозной организации назвал президента Белоруссии одержимым дьяволом палачом, который устраивает кровавые расправы над мирным населением.

«Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Белоруссии, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая Божьи заповеди», — говорится в документе.

Архиепископ Святослав объявил, что провозглашает анафему Александру Лукашенко и отлучает его от церковных таинств, пока он не покается перед гражданами своей страны.

Кроме того, он призвал всех, кто поддерживает белорусского лидера, не подчиняться его приказам. В противном случае их ждет проклятие «в земной жизни и ад в небесной жизни».

Белорусская автокефальная православная церковь объединяет в себе несколько неканонических религиозных организаций, которые соединились в эмиграции после 1917 года.

Это не первый случай, когда власти Белоруссии сталкиваются с недовольством религиозных организаций. В конце лета в страну не пустили главу белорусских католиков митрополита Минского и Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Он ездил в Польшу, где в интервью местному телеканалу рассказал о несанкционированных акциях протеста и осудил действия силовиков.

Официальный Минск выпустил заявление, что не пустил митрополита в страну, так как его белорусский паспорт просрочен и признан недействительным. Александр Лукашенко заявил, что глава католиков получил в Варшаве инструкции для раскачивания ситуации в стране.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования сторонники оппозиции вышли на улицу. Акции протеста продолжаются в стране до сих пор.