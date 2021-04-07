Белоруссию обвинили в преследовании поляков

Власти Польши обвинили Белоруссию в преследовании их граждан по национальному признаку. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Это поразительно, что в XXI веке диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности. В данном случае речь идет о польской национальности», — заявил в эфире «Польского радио».

При этом Дворчик отметил, что польское правительство старается оказывать белорусским полякам посильную помощь. По его словам, это один из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Глава канцелярии заверил, что в беде их точно не оставят.

В этом году Белоруссия и Польша на взаимной основе выслали несколько дипломатов. Причиной стал конфликт, который развернулся вокруг организованного «Польской школой» мероприятия в Бресте по случаю «дня проклятых солдат» и несанкционированное мероприятие незарегистрированного Союза поляков в Гродно, уточнило РИА «Новости».

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и бывший президент Украины Леонид Кравчук накануне заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе по окончанию карантина из-за ковида могут быть перенесены из Белоруссии в Польшу.