Лукашенко задумался о закрытии посольств Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко пришел к выводу, что республике не нужны посольства во многих странах. Об этом сообщило БелТА.

Лукашенко заявил, что во многих странах не просматриваются перспективы дипломатического присутствия. По его словам, важно, чтобы дипслужба не превратилась в «закостенелую структуру», в которой трудятся «оторванные от жизни теоретики».

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу?» — задался вопросом Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в таких вопросах нужно работать по принципу взаимности, как в случае с Польшей и Литвой.

Лукашенко отметил, что все вопросы в крайнем случае можно решать в ООН и на других международных площадках, где есть возможность «говорить со всем миром». Он добавил, что при этом нет необходимости в том, чтобы держать своих советников в странах, которые заморозили контакты с Минском.

Ранее Лукашенко заявил, что его страна и Россия испытывают на себе давление Запада.