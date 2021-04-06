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    06 апреля 2021, 14:04

    Лукашенко задумался о закрытии посольств Белоруссии

    Александр Блинов

    Белорусский лидер Александр Лукашенко пришел к выводу, что республике не нужны посольства во многих странах. Об этом сообщило БелТА.

    Лукашенко задумался о закрытии посольств Белоруссии

    Лукашенко заявил, что во многих странах не просматриваются перспективы дипломатического присутствия. По его словам, важно, чтобы дипслужба не превратилась в «закостенелую структуру», в которой трудятся «оторванные от жизни теоретики».

    «Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу?» — задался вопросом Лукашенко.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что в таких вопросах нужно работать по принципу взаимности, как в случае с Польшей и Литвой.

    Лукашенко отметил, что все вопросы в крайнем случае можно решать в ООН и на других международных площадках, где есть возможность «говорить со всем миром». Он добавил, что при этом нет необходимости в том, чтобы держать своих советников в странах, которые заморозили контакты с Минском.

    Ранее Лукашенко заявил, что его страна и Россия испытывают на себе давление Запада.