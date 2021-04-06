«Белоруссия под каблуком»: Кравчук анонсировал перенос переговоров по Донбассу в Польшу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Белоруссии в Польшу.

«Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей», — сказал Кравчук телеканалу «Украина 24».

Среди «стран несоциалистического блока» он не стал выделять какое-то другое государство, но отметил, что таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна, добавл экс-президент.

По его мнению, продолжать встречи в Белоруссии «нельзя ни в коем случае», потому что Минск «устами Лукашенко говорит очень некрасивые, непристойные вещи в отношении Украины».

Кравчук считает, что «Белоруссия под каблуком России» и не является демократической страной, потому что она душит мирных митингующих.

Он понимает также, что РФ будет против переноса. По его мнению, это потому, что «ей нужно, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ЛНР и ДНР», но вывозить их в западные страны будет весьма проблемно».

Кравчук не поедет в случае необходимости на переговоры в Минск, где они проводились до пандемии коронавируса.