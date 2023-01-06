Мир 06 января 2023, 13:05 Белоруссия заявила о готовности защищать Союзное государство Минобороны Белоруссии: совместная группировка войск готова к защите Союзного государства РИА «Новости»

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Совместная группировка войск с Россией готова к защите Союзного государства. Об этом заявили в Министерстве обороны Белоруссии.

В Совбезе республики добавили, что группировка войск имеет только оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства, сообщило РИА «Новости».

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В четверг, 5 января, Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с РФ учения для повышения боеподготовки. В них примут участие подразделения, входящие в состав региональной группировки войск. По мнению военных, наращивание региональной группировки войск обеспечивает безопасность Союзного государства.

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В белорусском министерстве обратили внимание, что учения региональной группировки союзных вооруженных сил России и Белоруссии не направят против третьих стран.

США не нашли признаков подготовки открытия «нового фронта» в Белоруссии.