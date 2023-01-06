Мир 06 января 2023, 10:08 Пентагон оценил вероятность открытия «нового фронта» в Белоруссии Пентагон: США не нашли признаков подготовки открытия «нового фронта» в Белоруссии РИА «Новости»

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США не обнаружили признаков подготовки России к наступлению на Украину со стороны Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, сообщил ТАСС.

«По нашей оценке, нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать ее (Белоруссию — прим. ред.) для открытия нового фронта», — сказал представитель Пентагона.

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Он обратил внимание, что власти США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом Райдер не раскрыл детали работы американской разведки.

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Ранее Минобороны Белоруссии анонсировало прибытие ВС России для совместных летно-тактических учений, цель которых — повышение уровня боевой подготовки.

Глава департамента международного военного сотрудничества белорусского Министерства обороны Валерий Ревенко подчеркнул, что учения региональной группировки союзных вооруженных сил России и Белоруссии не направлены против третьих стран.