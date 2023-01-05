Армия 05 января 2023, 17:10 Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с РФ учения для повышения боеподготовки Россия и Белоруссия увеличат группировку войск и подготовят летно-тактические учения РИА «Новости»

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Белоруссия и Россия запланировали проведение совместных летно-тактических учений, цель которых — повышение уровня боевой подготовки. В них примут участие подразделения, входящие в состав региональной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

В ведомстве обратили внимание, что наращивание региональной группировки войск обеспечивает безопасность Союзного государства.

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«Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно», — уточнили в министерстве.

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В Белоруссию прибывают солдаты, оружие и спецтехника. Бойцы двух стран проходят боевое слаживание.

В предстоящих учениях от российской стороны примут участие воздушно-космические силы, сообщило радио Sputnik.

В начале января Белоруссия заявила о готовности к любым событиям после падения украинской ракеты на своей территории.