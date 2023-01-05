05 января 2023, 18:37
Минобороны Белоруссии объяснило характер военных учений с РФ
Минобороны Белоруссии заявило, что военные учения с РФ не направлены против третьих стран
Учения региональной группировки Союзных вооруженных сил России и Белоруссии не несут угрозы третьим странам. Об этом в Twitter сообщил глава департамента международного военного сотрудничества белорусского министерства обороны Валерий Ревенко.
«Против третьих стран мероприятия не направлены. Целью учений и усиления группировки является укрепление общей обороноспособности Союзного государства», — написал он.
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Ревенко добавил, что в рамках усиления войск в Белоруссию прибывает специальная и военная техника, вооружения российской части группировки. В будущем для проведения учений усилят воздушный компонент союзных сил.
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Ранее стало известно, что Россия и Белоруссии проведут совместные летно-тактических учения направленные на повышение общего уровня боевой подготовки войск.
Полковник белорусской армии Анатолий Булавко заявлял, что страна готова к любому развитию ситуации после падения украинской ракеты на своей территории.
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