Белоруссия выставила войска в боевой готовности вдоль западных границ

«Появились заявления руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Белоруссия находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления», — пояснил Лукашенко.

По его словам, развертывание войск вдоль западных границ — только реакция на заявления лидеров других стран.

«Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», — подчеркнул Лукашенко. Также он пожалел, что часть внутренних войск вынужденно задействовали внутри страны для наведения порядка.

«Такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально», — пояснил он и подчеркнул, что сегодня проблемы накопились не только внутри страны, но и извне. Он снова заявил, что все действия оппозиции полностью скоординированы и как они будут действовать дальше, абсолютно понятно.

Как сообщило РИА ««Новости», Министерство обороны Белоруссии в беседе с военными атташе Британии, Германии, Литвы и Польши указало на рост иностранных войск у своих границ. Так ведомство объяснило действия по развертыванию армии.

Ранее Лукашенко отреагировал на появление координационного совета оппозиции. Он заявил, что его создали, чтобы силой забрать власть. При этом он отметил, что все вошедшие в оппозиционный штаб участники будут отвечать в рамках действующего закона.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю после президентских выборов, на которых победил Лукашенко. Сторонники оппозиции не согласились с таким результатом и потребовали передать власть занявшей второе место Светлане Тихановской. Она обещала провести повторные выборы президента.

Акции протеста начались со столкновений с сотрудниками правоохранительных органов и массовыми задержаниями. Счет пострадавших идет на несколько сотен человек как со стороны несогласных граждан, так и силовиков. С минувшего понедельника, 17 августа, акции протеста приняли формат забастовок. Однако, по словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, сегодня все промышленные производства работают в штатном режиме.