Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении экологического налога на транзит нефти через свою территорию. Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов заверил «360», что это решение могут отменить или просто не выполнять.

«Я думаю, что тут дело конечно не в экологии, а в том, что у Белоруссии с Россией есть сложности по транзитному договору по нефти. Белоруссия таким образом просто делает ответный шаг на те предложения, которые высказала Россия», — отметил Адамидов.

Он добавил, что Белоруссия не имеет возможности настаивать на объемах прокачки газа или чем-то еще. Таким образом, Минск, не получая доход, решил ввести дополнительный налог.

«Я думаю, честно говоря, что это еще не конец. Эта „Санта-Барбара“ будет длиться довольно долго. Будут какие-то реакции со стороны Москвы, потом опять реакции со стороны Минска», — сказал эксперт.

По словам экономиста, в таких сюжетах, как газовый спор с Украиной, в принципе довольно трудно предсказать исход. Несмотря на то, что закон подписан, его могут «отменить или просто не исполнять».

«Белоруссия не такой яркий партнер как Украина, но все равно тоже сложный партнер со своими интересами и мнением по любому вопросу», — подчеркнул Адамидов.

Эксперт отметил, что введение налога «не имеет никакого отношения» к экологии, скорее «это дань зеленой повестке и моде, которая сложилась». «Белоруссия следует тренду и поэтому любое начинание привязывает к экологической теме», — заявил экономист.

При этом он добавил, что подобные действия со стороны Минска являются «нормальными торговыми переговорами» и «вполне ожидаемой ситуацией».

«Я думаю, что обе стороны прекрасно понимают, в чем тут суть. Посмотрим до чего договорятся», — заключил Адамидов.

Как стало известно, Лукашенко подписал закон об экологическом налоге на транзит нефти, чтобы сформировать фонд для ликвидации последствий в случае аварии на нефтепроводе или других непредвиденных ситуациях. Ставка налога на прибыль составит 50%.