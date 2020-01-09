    09 января 2020, 18:50

    Лукашенко назвал главную сложность в нефтяных переговорах с Россией

    Андрей Иванов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва хочет продавать Минску нефть по цене выше среднемировой. Именно поэтому стороны никак не могут договориться по поставкам.
    Лукашенко назвал главную сложность в нефтяных переговорах с Россией

    «Почему мы до сих пор с президентом России [Владимиром Путиным] не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» — приводит агентство «БелТА» слова выступления Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение». Лидер Белоруссии добавил, что отказался от такой нефти, и заявил, что будет искать черное золото в другом месте, если Москва не снизит цену.

    Несмотря на непростые переговоры с Москвой, Лукашенко подчеркнул, что в мире нет такого народа, кроме россиян, который относится к белорусам с большим уважением и трепетом. По его словам, никакой катастрофы не будет, если Белоруссия не сможет договориться с Россией.

    Власти России и Белоруссии провели несколько раундов переговоров по поставкам российской нефти осенью и зимой 2019-го. Пока сторонам договориться не удалось.