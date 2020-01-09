Лукашенко назвал главную сложность в нефтяных переговорах с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва хочет продавать Минску нефть по цене выше среднемировой. Именно поэтому стороны никак не могут договориться по поставкам.

«Почему мы до сих пор с президентом России [Владимиром Путиным] не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» — приводит агентство «БелТА» слова выступления Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение». Лидер Белоруссии добавил, что отказался от такой нефти, и заявил, что будет искать черное золото в другом месте, если Москва не снизит цену.

Несмотря на непростые переговоры с Москвой, Лукашенко подчеркнул, что в мире нет такого народа, кроме россиян, который относится к белорусам с большим уважением и трепетом. По его словам, никакой катастрофы не будет, если Белоруссия не сможет договориться с Россией.

Власти России и Белоруссии провели несколько раундов переговоров по поставкам российской нефти осенью и зимой 2019-го. Пока сторонам договориться не удалось.