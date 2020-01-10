Лукашенко ввел налог на транзит нефти через Белоруссию

Для того, чтобы сформировать фонд для ликвидации последствий в случае аварии на нефтепроводе, а также других непредвиденных ситуаций, для организаций, которые занимаются транзитом, ставка налога на прибыль составит 50%.

Таким же объектом налогообложения признана транспортировка нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии.

Российские нефтяные компании 1 января прекратили поставки нефти в Белоруссию, так как не смогли договориться о ценах на сырье и не подписали контракт на этот год. При этом транзит нефти через территорию Союзного государства не прекращался и продолжался в полном объеме.

В концерне «Белнефтехим» отметили, что из-за отсутствия поставок Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Перебоев с бензином для внутреннего потребления в компании пообещали не допустить.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин встречался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и поднимал вопрос о судьбе контрактов по поставкам нефти и газа в республику. Если по голубому топливу сторонам удалось договориться, то вопрос нефти остался открытым.

Сам Александр Лукашенко заявлял, что Москва хочет продавать нефть Белоруссии по цене выше мировой. Он пояснил, что не может на это согласиться и намерен искать поставщика в другом месте, если Россия не согласится снизить цену.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство не может вмешиваться в ситуацию между нефтяными компаниями двух стран по поводу поставок. Он отметил, что цены на сырье регулируются рыночными условиями. Его слова привел «Интерфакс».

«Надбавка в цене, которая существовала, которую наши белорусские коллеги предлагают централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской этой отрасли», — пояснил Козак.

Речь идет о добавочной премии к контрактной цене нефти. Об этом частные нефтяные компании договаривались с «Белнефтегазом».

При этом ранее «Белнефтехим» сообщил, что смог договориться о поставке первой партии российской нефти без премии для того, чтобы местные НПЗ не останавливали свою работу. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в беседе с ТАСС подтвердил оформление документов о поставке 133 тысяч тонн сырья на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке ОАО «Нафтан».