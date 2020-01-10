«Нафтогаз» подаст новые иски к России на $7 млрд

«Нафтогаз» обновит судебные иски к России по поводу возмещения ущерба за потерю имущества в Крыму. Сумма требований — более 7 миллиардов долларов.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — пять миллиардов [долларов] без учета процентов. Но с процентами это уже больше семи миллиардов долларов», — приводит агентство Liga.net слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Собеседник добавил, что трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге вынесет решение по обновленным искам в конце 2020 года или в 2021 году. Ранее «Газпром» выплатил 2,9 миллиарда долларов Украине по решению Стокгольмского суда в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа.

19 декабря на переговорах в Берлине Россия и Украина пришли к согласию по транзиту газа. Позже стороны заключили контракт сроком на пять лет. «Газпром» забронировал прокачку 225 миллиардов кубометров голубого топлива по газотранспортной системе Украины. За транзит Киев получит в общей сложности более семи миллиардов долларов.