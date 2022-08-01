Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань во время турне по странам Азии, несмотря на опасения администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя правительства острова.

По словам источника, точная дата приезда Пелоси еще не известна, однако политик планирует провести на острове как минимум ночь. Американский чиновник рассказал, что Министерство обороны США разрабатывает план по обеспечению безопасности спикера, в круглосуточном режиме отслеживая действия военных Китая в регионе.

Ранее в Сети появилась информация, что Пелоси прилетит на Тайвань 2 августа.

Издание Nikkei Asia также сообщало, что американские авианосцы и самолеты переместились ближе к Тайваню для создания буферной зоны в случае возможного прилета Пелоси.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обещал, что страна примет решительные меры в случае визита Пелоси на Тайвань. Также он отметил, что это событие существенно ухудшит отношения КНР и США.