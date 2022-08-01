СМИ сообщили о планах Пелоси посетить Тайвань 2 августа

Глава конгресса США Нэнси Пелоси посетит остров Тайвань 2 августа. Об этом сообщили СМИ, написало РИА «Новости».

МИД Тайваня пока не подтвердил планы приезда Пелоси.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщал, что власти США не принимали решения о поездке Пелоси на остров, писала газета «Известия».

О планах Пелоси посетить Тайвань стало известно во время ее поездки в Японию, Индонезию, Малайзию и Сингапур. Власти Китая выступили против визита американского спикера на остров.

КНР потребовала от США выполнения обещания не поддерживать независимость Тайваня. Армия Китая не будет сидеть сложа руки, если Пелоси приедет на Тайвань без согласия китайских властей.