Американские самолеты и авианосцы перемещены ближе к Тайваню в связи с вероятным визитом на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом написало издание Nikkei Asia.

Изначально американские военные выступили против вероятного визита политика на остров, однако теперь создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она решит посетить Тайвань.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пелоси посетит Тайвань 2 августа.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что визит Пелоси на Тайвань серьезно ухудшит отношения между США и КНР. Также он пообещал, что страна примет «решительные меры».

Президент США Джо Байден также заявлял, что визит Пелоси на Тайвань является плохой идеей.