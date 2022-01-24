США на фоне ситуации вокруг Украины могут разместить в Прибалтике и Восточной Европе тысячи американских военных, корабли и авиацию. Глава Белого дома рассматривает такую возможность, сообщила газета New York Times.

Авторы статьи в материале ссылаются на неназванных представителей администрации. По информации газеты, высокопоставленные представители Пентагона в субботу представили главе государства несколько вариантов действий.

В их числе отправка в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих. При этом отмечается, что в случае ухудшения ситуации рассматривается возможность «десятикратного увеличения» численности военных. По словам источников газеты, как ожидается, Байден примет решение уже на этой неделе.

Запад использует Украину в качестве инструмента для продвижения своих интересов и поля для проведения экспериментов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также предупредила о подготовке западными странами крупных вбросов и провокаций по ситуации на Украине.

Госдеп США разрешил эвакуацию сотрудников посольства страны на Украине и членов их семей. Там также призвали американцев не ездить на Украину.