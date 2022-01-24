Госдеп разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину

Госдепартамент США разрешил эвакуацию сотрудников посольства страны на Украине и и членов их семей. Об этом ведомство сообщило а распространенном заявлении.

«23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — процитировало РИА «Новости» фрагмент документа.

В Госдепартаменте также призвали американцев не ездить на Украину. Кроме того, гражданам страны, которые находятся там сейчас, посоветовали покинуть Украину на коммерческих рейсах или с помощью других частных транспортных средств. В ведомстве подчеркнули, что располагают сообщениями о значительных военных действиях против Украины, которые якобы планирует Россия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует Украину в качестве инструмента для продвижения своих интересов и поля для проведения экспериментов. Она подчеркнула, что такое отношение к стране дает Западу возможность поддерживать санкционный огонь против России.

Захарова также предупредила о подготовке западными странами крупных вбросов и провокаций по ситуации на Украине.